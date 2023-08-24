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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أجنبى يصدم طفل بسيارته ويلوذ بالفرار في مدينة بدر

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة اصطدام سائق سيارة، بأحد الأطفال وإحداث إصابته بمدينة بدر، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها (طفل- مقيم بدائرة القسم) مصاب بشرخ في الجمجمة إثر إدعاء تصادم. 
بالإنتقال وبسؤال والدته، قررت بأنه حال لهو نجلها المصاب أمام العقار سكنهما إصطدمت به سيارة "مينى باص" ولاذ قائدها بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وضبط قائدها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بإنصرافه من محل الواقعة خشية تعدى الأهالى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

أجنبى يصدم طفل بسيارته ويلوذ بالفرار بمدينة بدر اصطدام سيارة طفل ندينة بدر