فريق "WHI Solution" بالبحيرة يحصد المركز الأول بمسابقة "إبداع"

حقق فريق "WHI Solution" بمحافظة البحيرة المركز الأول علي مستوى الجمهورية، بمسابقة إبداع مراكز شباب مصر في نسختها الرابعة، وذلك في المجالات الأدبية والفنية والعلمية، حيث تمت التصفيات النهائية للمشاركين في مجالات ( الشعر - الفنون التشكيلية - العروض المسرحية –الفنون الشعبية- الأفلام القصيرة – الإنشاد الديني والترانيم – الموسيقي والغناء- الموال الشعبي –الفرقة الموسيقية (الباند)- أشغال يدوية وحرف تراثية -التعليق الرياضي –الألعاب الالكترونية - الدوري الثقافي المعلوماتي).

وتهدف مسابقة ابداع مراكز الشباب إلى تعزيز الثقة بالنفس وتطوير المهارات الإبداعية لدى الشباب، وتشجيعهم على الانخراط في أنشطة إيجابية تعود بالفائدة على المجتمع.

كما توفر المسابقة منصة للشباب لعرض إبداعاتهم والتعرف على أعمال الآخرين وتبادل الخبرات والتجارب كما ان مسابقة ابداع مراكز الشباب هي فرصة رائعة للشباب للتعبير عن مواهبهم ومهاراتهم في مختلف المجالات الإبداعية، ويمكن أن تشمل هذه المسابقة العديد من المجالات مثل الفنون التشكيلية، العزف الموسيقي، الرقص، الأداء المسرحي، الكتابة، التصوير الفوتوغرافي، وغيرها.

وتنظم الوزارة هذه المسابقة سنويا ويشارك بها جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، كما يتم تشجيع الشباب على تقديم أعمالهم الفنية أو الإبداعية، للجنة تحكيم مكونة من خبراء في المجالات المختلفة، وتقوم اللجنة بتقييم الأعمال واختيار الفائزين بناءً على معايير محددة مثل الابتكار، والجودة، والتأثير بالإضافة إلى الجوائز التقديرية، يمكن أن يحصل الفائزون على فرص إضافية مثل العروض العامة لأعمالهم أو الدعم المالي لتطوير مواهبهم، يمكن أن تكون هذه المسابقة فرصة للشباب للتواصل مع المهنيين في المجالات ذات الصلة ومنحهم فرص للتطور والنمو.

وأشاد الدكتور إبراهيم خضر مدير عام المديرية، بالشباب المشارك في المسابقة وانهم على قدر عال من الخبرة والتدريب، كما أبدى سعادته بتحقيق عدد من الفرق والشباب المشارك على مراكز متقدمة، وخاصة فريق "WHI Solution" والذى حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية، وسيمثل الوزارة والجمهورية في التصفيات النهائية بدولة الامارات الشقيقة وقام وكيل الوزارة بتقديم التهنئة لأعضاء الفريق وهم ((عبدالله مجدي الوكيل - احمد محمد سرحان - إسراء عبدالحميد عطية - محمد ابراهيم صبري - مالك جابر فرج)).