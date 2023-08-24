تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، على النحو التالي:
*الدورى السعودى "روشن":
06:00 الطائي × الوحدة
09:00 الرياض × الاتحاد
09:00 الرائد × الهلال
09:00 الاتفاق × الخليج
09:00 الأهلي × الأخدود
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية في الدوري السعودي
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، على النحو التالي: