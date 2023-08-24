تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية في الدوري السعودي

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، على النحو التالي:



*الدورى السعودى "روشن":

06:00 الطائي × الوحدة

09:00 الرياض × الاتحاد

09:00 الرائد × الهلال

09:00 الاتفاق × الخليج

09:00 الأهلي × الأخدود