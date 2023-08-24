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الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية في الدوري السعودي

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، على النحو التالي:

*الدورى السعودى "روشن":
06:00 الطائي × الوحدة
09:00 الرياض × الاتحاد 
09:00 الرائد × الهلال
09:00 الاتفاق × الخليج
09:00 الأهلي × الأخدود

الدوري السعودي روشن الاتحاد تشاهدون اليوم