شاب يقفز من الطابق العاشر بمدينة نصر.. والتحريات تكشف السبب

أقدم شاب على التخلص من حياته من الطابق العاشر بمدينة نصر ودلت التحريات أنه يعانى من انفصام فى الشخصية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من شرطة النجدة بوجود بوجود جثة لشاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وعثر على جثة شاب ، مصاب بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم نتيجة سقوطها من علو.

بإجراء التحريات تبين أن الشاب القى بنفسه من أعلى سطح العقار بارتفاع 10 طوابق وسقط وتوفي على الفور، وأضافت التحريات أن الشاب يعانى من انفصام فى الشخصية ، وقام بالصعود أعلى العقار وقفز، وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بسؤال أسرته والجيران وفحص كاميرات المراقبة لاستكمال التحقيقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.