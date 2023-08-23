علي الألفي يحيى الليلة الثامنة لـ"صيف الإنتاج الثقافى" بساحة الهناجر

يحيى الفنان علي الألفى، الليلة الثامنة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة مساء غد الخميس، ٢٤ أغسطس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويقدم الفنان على الألفى، مجموعة من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد رشدي، وعبدالحليم حافظ، وشادية، وأنغام، وأصالة، وبهاء سلطان، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الخاصة .

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .