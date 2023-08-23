انطلاق حفل الموسم الذهبي بالنادى الأهلى

انطلق منذ قليل حفل الموسم الذهبي، الذي تنظمه إدارة النادي الأهلي بملعب التتش بالجزيرة، لتكريم الفرق التي توجت بالألقاب والبطولات مع النادي على الصعيدين القاري والمحلي والاحتفاء بهم، وذلك بحضور مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ورعاة النادي، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية.

يشارك في احتفالية اليوم اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية ‏والطبية، الذين أسهموا في التتويج بالبطولات مع النادي في مختلف الألعاب الجماعية والفردية ‏في الموسم الماضي.‏

وشهد الموسم الماضي إنجازات على كافة الأصعدة بالنادي سواء على المستويين المحلي أ‏و القاري، وتأهل فرق كرة القدم والسلة واليد للمشاركة في كأس العالم للأندية.‏