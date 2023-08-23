سول تلوح بإقامة دعوى قضائية دولية حال تجاوز تصريف مياه "فوكوشيما" المعايير

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك-سو"، أن حكومته تستعد لإقامة دعوى قضائية دولية إذا تجاوز تصريف اليابان للمياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية المعطلة، المعايير.

وقال رئيس الوزراء الكوري في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" "إن وزارة الخارجية مستعدة دائما لإقامة دعوى دولية إذا تم التصريف بطريقة لا تتفق مع المعايير"، مشيرا إلى أن بلاده ستطلب أيضا وقف التصريف على الفور في حالة تجاوز مستوى تركيز نويدة واحدة للمعايير.

وأشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية ستتلقى أيضا البيانات ذات الصلة على الفور بدون تأخير من اليابان في المرحلة الأولية بعد بدء تصريف المياه المشعة، وستراقب مستويات تركيز 69 نوعا من المواد المشعة، مؤكدا أن حكومته ستبذل جهودها؛ حتى يتأكد الناس من السلامة.

وأدلى "هان" بهذه التصريحات خلال اجتماع مع الصحفيين، حيث ورد أن اليابان تناقش تصريف المياه المشعة المعالجة؛ بدءا من الساعة الواحدة مساء الخميس (بالتوقيت المحلي) على أقرب تقدير.