بايرن ميونخ يتلقى ضربة مزدوجة بإصابة 2 من نجومه

تلقى فريق بايرن ميونخ الألماني، ضربة مزدوجة، اليوم الأربعاء، بإصابة 2 من نجومه وغيابهما عن التدريبات، وبالتالي لم يشاركا في المباريات المقبلة بمسابقة البوندسليجا.

وأعلن البايرن عبر موقعه الإلكتروني، إصابة نجمه الألماني الشاب جمال موسيالا خلال تدريبات الفريق، وتعرضه لشد في العضلة الضامة، ليغيب عن الملاعب لفترة.

وتبعد الإصابة، موسيالا، عن مباراة البافاري يوم الأحد المقبل ضد أوجسبورج، وربما أيضًا عن لقاء بوروسيا مونشنجلادباخ الأسبوع القادم.

كما تحوم الشكوك حول تواجد موسيالا في مباريات منتخب بلاده ألمانيا ضد اليابان وفرنسا خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل.

جمال موسيالا

وفي الوقت ذاته، أعلن العملاق البافاري غياب الظهير الفرنسي بنجامين بافارد عن مران اليوم الأربعاء بسبب المرض.

وأشارت تقارير إيطالية إلى أن بافارد يغيب عن تدريبات بايرن ميونخ؛ بسبب سفره إلى مدينة ميلانو للخضوع للكشف الطبي مع إنتر ميلان.

وأفادت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، بأن الإنتر اقترب بقوة من حسم صفقة بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ.