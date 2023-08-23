عقب فسخ خطوبتها.. انتحار فتاة قفزت من أعلى سطح عقار بعين شمس

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، على الإنتحار بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بسبب فسخ خطوبتها بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وعثر على جثة فتاة عمرها 22 سنة، مصابة بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم نتيجة سقوطها من علو.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاة القت بنفسها من أعلى سطح العقار بارتفاع 4 طوابق وسقطت وتوفيت على الفور.

وأضافت التحريات أن الفتاة كانت تعانى حالة نفسية سيئة بسبب فسخ خطوبتها فى الآونة الأخيرة وقامت بالصعود أعلى العقار وقفزت، وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بسؤال أسرتها والجيران لاستكمال التحقيقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.