اللجنة الثلاثية بالزمالك تدرس تعيين رئيس لقطاع الكرة ومشرف للفريق الأول

تدرس اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك برئاسة حسن موسي، تعيين رئيس لقطاع كرة القدم داخل النادي الأبيض وذلك باختيار أبن من أبناء الزمالك السابقين لتولى المنصب.

كما تدرس اللجنة تعيين مشرف عام لفريق كرة القدم وذلك بعد رحيل أمير مرتضي منصور عن منصبه مشرفا للفريق.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور باستقالة جماعية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ورحبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي بقرار إدارة الزمالك، مع تعيين لجنة ثلاثية سريعًا تدير النادي مؤقتًا مكلفة من وزارة الرياضة تضم كلًّا من: حسن موسى مديرًا تنفيذيًا لنادي الزمالك، وأحمد فؤاد مديرًا ماليًا، وأيمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي.

وتشهد انتخابات الزمالك المقبلة صراعًا شرسًا على منصب الرئيس، حيث أعلن حسين لبيب خوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس، ويدرس حاليا أحمد سليمان وهاني العتال وخالد عبدالعزيز وعمرو الجنايني الترشح على منصب الرئيس أيضا، وكل مرشح سيجهز قائمة نارية.