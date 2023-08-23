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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب سيدات وادي دجلة: نسعى للتأهل إلى دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي

وائل السيد مدرب فريق
وائل السيد مدرب فريق سيدات وادي دجلة
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أكد وائل السيد، المدير الفني لفريق وادي دجلة للسيدات، أن فريقه يسعى للتتويج بتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية من 24 وحتى 30 أغسطس الجاري.

ويشارك 4 فرق في التصفيات وهم وادي دجلة (مصر)، سبورتنج الدار البيضاء (المغرب)، الجمعية النسائية بسوسة (تونس)، وآفاق غليزان (الجزائر).

وقال وائل السيد، في تصريحات صحفية: نسعى للفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث حققناها في العام الماضي، وتأهلنا إلى دوري الأبطال.
وأضاف ان البطولة تقام للمرة الثالثة في مصر، ونأمل بأن نكون صورة جيدة للكرة النسائية المصرية، من خلال التتويج بالبطولة.
وتابع مدرب سيدات وادي دجلة ان الأجواء في مدينة الإسكندرية رائعة وهادئة حتى الآن سواء ملعب التدريب، أو من جانب الإقامة في الفنادق، وأتمنى أن تستمر هذه الأجواء عندما تنطلق المباريات".

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