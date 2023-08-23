أستاذ مناخ: وصلنا إلى مرحلة الغليان العالمي

قال شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، إن التغيرات المناخية أصبحت ظاهرة العصر ونرى آثارها ملموسة على الأرض من أمطار وفيضانات وأعاصير وحرائق الغابات ووصلنا إلى مرحلة الغليان العالمي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن درجة حرارة الأرض تخطت المعتاد والطبيعي واختلفت كل مناحي الحياة ودرجة حرارة مياه المحيطات تغيرت وكل هذه المتغيرات تسبب مشاكل كبيرة على البيئة والإنسان، متابعا أنه من اللازم بدء تنفيذ توصيات قمة المناخ والتحول من الطرق القديمة للطاقة إلى الجديدة ونتوقف عن التعديات على الأراضي الزراعية وغيرها.

كما تابع أن درجة حرارة المحيطات ومياه البحار حال زيادتها يكون هناك خطورة كبيرة على البيئة وذوبان الجليد وبالتالي التأثير كبير جدا.