فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لدرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن أمس الثلاثاء 22 أغسطس كان أكثر الأيام حرارة في فرنسا على الإطلاق بعد يوم 15 أغسطس، حيث وصل المؤشر الحراري على المستوى الوطني إلى 27.1 درجة مئوية، ما يعد رقما قياسيا جديدا للحرارة في نهاية فصل الصيف في البلاد.

وكانت الهيئة قد أعلنت أن الاثنين 21 أغسطس هو أكثر الأيام حرارة على المستوى الوطني حيث وصل المؤشر الحراري إلى 26.63 درجة مئوية.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل رقم قياسي للحرارة في نهاية الصيف في عام 2012، عندما وصل المؤشر الحراري على المستوى الوطني (والذي يسجل المتوسط اليومي لدرجة حرارة الهواء المسجلة في 30 محطة أرصاد جوية) إلى 26.44 درجة مئوية في 19 أغسطس.

وتشهد فرنسا موجة حر شديدة حاليا حيث تم وضع 19 إقليما فرنسيا بسبب ارتفاع في درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الإنذار الأحمر فرضت في 15 إقليما جديدا من بينهم "إين" و"لوار" (وسط شرق البلاد) و"إزار"(جنوب شرق) و"جار" (جنوب فرنسا) و"جارون العليا" (جنوب غرب).

وتُضاف هذه الأقاليم إلى أربع مناطق أخرى تم وضعها بالفعل في حالة الإنذار الأحمر أمس الثلاثاء في جنوب شرق البلاد وهي دروم وأرديش ولوار العليا ورون.

ومن المتوقع أن تصل الموجة الحارة إلى ذروتها اليوم الأربعاء في وسط شرق فرنسا وغدا الخميس في جنوب غرب البلاد.

يذكر أن السلطات الفرنسية تأهبت لهذا الارتفاع الاستثنائي في الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية وقد تؤثر بشدة على المواطنين من الفئات الأكثر ضعفا من بين كبار السن والأطفال الصغار وذوو الاحتياجات الخاصة.

