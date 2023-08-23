الاتحاد السكندري: إبراهيم حسن يمتلك عروضا.. و48 ساعة تحسم إنتقاله رسمياً

قال محمد مصيلحى، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن انتقال إبراهيم حسن، لاعب الفريق الأول:« اللاعب يمتلك عرضان للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ».

وأشار رئيس نادي الاتحاد السكندري إلى أن الـ٤٨ ساعة القادمة تحسم انتقال إبراهيم حسن، ورحيله رسمياً عن الأخضر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

والجدير بالذكر أن طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، طلب من إدارة النادى، عرض إبراهيم حسن، للبيع بعد الجلسة التي جمعتهما سوياً.

أوضح المدير الفني للاعب صعوبة وجوده معه داخل الملعب خلال الموسم الجديد .