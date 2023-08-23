ضبط مخابز مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

قاد السيد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية يرافقه محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع القوة السرية لمباحث تموين الدقهلية حملة تموينية موسعة اليوم الأربعاء بناحية مركز شربين وبلقاس و طلخا .

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية ومدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

واسفرت الحملة عن تحرير عدد ٣٦ مخالفة شملت محضر تجميع بطاقات عدد ( ٤٨٩ بطاقة ) و ٢ محضر تجميع دقيق بلدى مدعم بمخزن بعدد ( ١٨ شيكارة ) و محضر تجميع دقيق بقيمة ( ٦٠ شيكارة ) ومحضر تصرف في دقيق بقيمة ( ٤ شيكارة ) و محضر انتهاء من الإنتاج و ٢٢ محضر عدم مطابقة للمواصفات و ٨ محضر نقص وزن ما بين (١٠- ٢١ ) جم.

وأكد المشرف على مديرية تموين الدقهلية على استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين حفاظا على حقوق المواطنين.

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