ندوة توعوية لمناقشة الأثار الصحية والبيئية والإقتصادية من جراء حرق المخلفات الزراعية بالبحيرة

عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة، ندوة توعوية لمناقشة الأثار الصحية والبيئية والإقتصادية من جراء حرق المخلفات الزراعية في إطار إستعدادات المحافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة أو ما يعرف إعلامياً " بظاهرة السحابة السوداء " ومن خلال تكثيف برامج التوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة والقيمة الإقتصادية من إعادة تدويرها فى ظل ظروف مناخية مستجدة تستوجب تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية للتصدى لحرق المخلفات الزراعية.

وشارك في الندوة، المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة، والمهندس محمد تركى مدير عام التعاون الزراعى وعلى دومةـ رئيس فرع البيئة بالمحافظة، أحمد بدر نائب رئيس مدينة دمنهور، ممثلى الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية، الشيخ يحيى عبد العاطى ممثل الأوقاف، والدكتور بشاره عبد الملاك ممثل الكنيسة بالبحيرة، الدكتورة سماح القاضى ممثل مديرية الصحة، الدكتورة هناء مصطفى شهاب ممثل التعليم، مديحة أبو شعرة ممثل المجلس القومى للمرأة ، الدكتورة امانى نوار مدير إدارة البيئة بالمحافظة.

وخلال الندوة أكد المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة ،على ضرورة تفعيل المرور اليومي لمهندسى الإرشاد لحث المزارعين على عدم حرق حواف الأراضي الزراعية والأضرار الناتجة عن الحرق المكشوف للمتبقيات الزراعية، وضرورة إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والإستفادة منها.

وأشار مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة ان مساحة زراعة محصول الأرز لهذا العام تخطت 318 الف فدان مؤكداً ان حرق قش الأرز يعد إفسادا لتركيب التربة ويؤثر سلباً على المحاصيل والمواسم التالية، خاصة ان كمية القش الناتج من المساحة المنزرعة بمحصول الارز 636362 طن ، وخطة الاستفادة عبارة عن فرم 35% و الكبس 35% والكومات السمادية 14 % وكومات الاعلاف يوريا ـ امونيا 1 % واستخدامات اخرى مثل تغطية البصل والبطاطس 15 % .

وأكد المهندس محمود هليل مدير عام الزراعة على انه لتحقيق الاستفادة يجب ان يتم تنفيذ برنامج موسع على مستوى الإدارات الزراعية بحضور مسئولبى البيئة بمجالس المدن والقرى لتوضيح توصيات الاستخدام الامثل لقش الارز وخطورة الحرق ، وعمل برنالمج على مستوى القطاعات والجمعيات الزراعية لنفس الغرض ، ويستخدم مادة EM1 فى عمل الكومات السمادية واستخدام رول من البلاستيك لعمل كومات العلف ، عمل نوباتجية مسائية وصباحية للمرور المكثف على المراكز لمنع حرق قش الارز وتدريب المرشدين والمزارعين على عمل الكومات السمادية / العلف ، التعاون مع شئون البيئة بالمحافظة لتجميع القش وكبسه داخل المحافظة والاتصال اليومى للتنسيق فى حالة وجود حرائق .

وأكد على دومة رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، على الأهمية الاقتصادية لقش الأرز والأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية مشيراً الى إنه تم تغليظ العقوبة وفقاً لقانون 202 لسنة 2020 مشيرا أيضا إلى تشغيل مصنع الألواح الخشبية بإدكو والذى سيستقبل هذا العام قش الأرز لإنتاج الألواح الخشبية.

كما أشار إلى ألاقمار الصناعية الحراريه لرصد الحرائق وكذا غرفة العمليات الرئيسيه بديوان عام المحافظة و جهاز شئون البيئة والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن لرصد الحرائق بالإضافة إلى اللجان الدورية الصباحية والمسائية خلال فترة الحصاد لمنع حرائق قش الأرز.