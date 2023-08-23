بالفيديو.. رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي: مشروع "الألف مبدع" انتصار للثقافة في معارك الوعي بسيناء

كشف الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، تفاصيل انطلاق مشروع الألف مبدع الذي ينظمه الإقليم ويتضمن محافظات سوهاج، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، قائلًا: "هذا المشروع تم تنفيذه في شمال وجنوب سيناء في العام الجاري من يناير وحتى يونيو 2023"، مشيرًا إلى أنه تم الانتصار للثقافة في معارك الوعي بسيناء وتكوين 1000 مبدع من الأطفال والشباب في شمال وجنوب سيناء.

وأضاف "نبيل"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنهذه التجربة نجحت بدعم من وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبتوجيهات مؤكد بأن تتكرر بشكل أعمق وأكبر في صعيد مصر، وبخاصة في محافظات الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام، بالإضافة إلى سوهاج والمنيا وأسيوط مقر إقليم وسط الصعيد الثقافي.

وتابع، "لدينا في كل من أسيوط والمنيا وسوهاج من 5.5 إلى 6 ملايين نسمة، وطبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن نسبة الأطفال والشباب في محافظات مصر 60%، أي أننا نتكلم عن 3 ملايين في كل محافظة".

وأوضح، أنه يمكن استيعاب عدد كبير منهم في كل خطة وبرنامج ومشروع ثقافي لاكتشاف المواهب وتنميتها ودعمها وتقديم مبدعين جدد للمجتمع المصري، وخاصة الجمهورية الجديدة التي ننشدها جميعا، مؤكدًا: "استهدفنا رقما بسيطا على مدار شهري أغسطس وسبتمبر على أن يتم التخرج في شهر أكتوبر احتفالا بالعيد الخمسين لانتصار أكتوبر العظيم في كل محافظة من محافظات الصعيد وتقديم 1000 مبدع من الأطفال والشباب".