ضبط صاحب مستودع غاز تصرف في 485 أسطوانة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع و صلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف ا/ مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية.

وأسفرت بمركز كوم حمادة تم ضبط أحد اصحاب مستودعات الغاز لتصرفهم فى 485 اسطوانة غاز زنة 25 كجم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 4 محاضر لتجار تموينين لغلقهم المحل اثناء مواعيد العمل الرسمي ومحضر عدم إعلان عن سعر أسطوانه الغاز لأحد أصحاب المستودعات بالإضافة الى 4 محاضر عرض لحوم مكشوفه و8 محاضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجاريه مختلفة.

و بحملة مماثلة بمركز المحمودية تم ضبط 7 مخابز بلديه لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين لانتاجهم خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و مخبز بلدى توقف عن العمل دون إذن مسبق أو عذر قهرى و مخبز بلدي لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف وآخر لعدم وجود سجل الزيارات الخاص بالمخبز.

وبمركز أبو المطامير تم ضبط 100 كيلو سكر ناقص الوزن و50 كيس منتجات غذائية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.