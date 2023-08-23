السفارة الأمريكية تجمع معلمي الإنجليزية في لقاء "العصف الذهني"

عقد المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة/ Relo مؤتمر "ريلو كايرو إجنايت/ Relo Cairo Ignite"، بحضور ما يقرب من 400 معلم مصري للمواد التي يتم تدريسها باللغة الإنجليزية، ممن شاركوا في برامج التبادل، أو التدريب الخاصة، بالمكتب الإقليمي للغة الإنجليزية، والذين تباينوا بين معلمي التعليم العام، والأزهري، من مستويات التدريس المختلفة، بداية من المعلم المبتدئ وحتى موجهي اللغة الإنجليزية.

وقد تم دعم تنظيم المؤتمر من قبل المتطوعين من خريجي برامج المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالقاهرة. ووفق القائمين على المؤتمر، فقد ركّز الحضور على تعزيز مجتمع تدريس اللغة الإنجليزية في مصر، وتبادل أفضل الممارسات بين مجتمعات المعلمين. وكان الهدف الأساسي للمؤتمر هو بناء القدرات بين المعلمين المصريين لتنظيم وإدارة وتقديم فعاليات خاصة بتطوير التدريس المهني.

في قاموس كامبريدج، تشير لفظة Ignite إلى الاحتراق، أو دفع عملية الاحتراق إلى المزيد من الاشتعال. لكن هنا، تشير اللفظة إلى مؤتمرات معروفة في الغرب بـ “العصف الذهني”، حيث يلتقي عدد كبير من الخبراء للحديث عن تطوير مهنتم، ويكون لكل متحدث بين 5 إلى 10 دقائق لطرح وجهة نظره.

ركّز الحضور على تعزيز مجتمع تدريس اللغة الإنجليزية في مصر

رفع مستوى المعلمين

في حفل الافتتاح الذي استضافه أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحدثت نائبة رئيس البعثة بالإنابة بالسفارة الأمريكية، شهرزاد سيود، عن أهمية تمكين المعلمين، وشكرت المنظمين المتطوعين على التزامهم بتحسين المجتمع التعليمي في مصر.

وقالت: "إن التدريس مهنة بالغة الأهمية، فالمعلمون لا يقومون بتدريس مادة معينة فحسب، بل يقومون بإعداد طلابهم لمواجهة التحديات، من خلال التفكير التحليلي والإبداعي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة المجهول".

ولفتت سيود إلى أن الحكومة الأمريكية قدمت أكثر من 1.7 مليار دولار من الدعم للتعليم في مصر منذ عام 1978 "ومؤتمر "ريلو كايرو إجنايت" هو أحدث مبادرة في هذا الجهد. مشيرة إلى أن مكتب اللغة الإنجليزية الإقليمي -التابع للسفارة الأمريكية- يدعم تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية في مصر "من خلال مشاركة فرص التطوير المهني السنوية عالية الجودة لآلاف من مدرسي اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء مصر، مما يفيد مئات الآلاف من الطلاب الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية في كافة المحافظات".

كيرتس تشان يتحدث إلى محرر “البوابة نيوز”

"نحن حريصين أن تضم الفترة القادمة العديد من المواد التي تسمح بتطوير مهارات معلمي الإنجليزية المصريين؛ كما نهتم بفكرة مشاركة المعلومات. أي أن المعلم الذي تلقى التدريب لدينا على استعداد لتمرير ما تعلمه لزملاء آخرين لم يستطيعوا المشاركة في البرنامج. نعمل على توسيع دائرة التعلم والتطوير".

هكذا قال كيرتس تشان، المدير الإقليمي لمكتب اللغة الإنجليزية بالقاهرة، خلال حديثه لعدد من الصحفيين خلال استراحة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. حيث تناول الحديث البرامج التي يقدمها المكتب لمعلمي الإنجليزية، وكذلك أصحاب المهن الأخرى.

وأضاف: نحن حريصين على أن يدوم التواصل بين خريجي برامجنا، لذلك لدينا مجموعات وموقع للخريجين من أجل الالتقاء وتبادل الأفكار والتواصل معنا. في الوقت الحالي اختتمنا برنامج نطلق عليه "Mentor/ المرشد"، والذي لا يسعى فقط لأن يقوم المتعلمين القدامي بنقل معارفهم إلى آخرين جدد، بل هو يتعلق بموجهي اللغة الإنجليزية والعاملين في مستويات الإدارة العليا في المنظومة التعليمية المصرية. حيث لا يمكن فقط تدريب المعلمين، بل يجب رفع كفاءة الإدارة نفسها من أجل مواكبة هذا التطور.

وتابع: نهدف أن يقوم المرشدين بالتدريب لمدة 100 ساعة خلال العام الدراسي 2023/2024، بداية من سبتمبر المُقبل. ولا يقتصر هؤلاء على مدرسي اللغة الإنجليزية، بل تتسع الحلقة لتشمل معلمي كافة المواد التي يتم تدريسها بالإنجليزية، مثل العلوم والرياضيات.

وأوضح تشان أن هناك عدة مواصفات لمن يتم قبولهم لأول مرة في برامج المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية من المعلمين. منها أن يكون مستواهم متوسط في اللغة الإنجليزية، وألا يكون قد سبق لهم التدرب بأحد البرامج التابعة للمكتب، وأن يكونوا من العاملين بالقطاع التعليمي الحكومي.

إسماعيل الشربيني مدير عام الشؤون الفنية والتعليمية بمؤسسة الأزهر الشريف

التعاون مع الأزهر

يؤكد الدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشؤون الفنية والتعليمية بمؤسسة الأزهر الشريف، أن بروتوكول التعاون بين مؤسسة الأزهر والمكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية، يهدف في المقام الأول إلى التنمية المهنية لمعلمي اللغة الإنجليزية ورفع مستوى كفاءتهم وإكسابهم مهارات جديدة. وهناك ثلاثة محاور هي: الطالب، المعلم، الموّجه.

يقول: طلابنا استفادوا كثيرا من البرنامج وتحسنت لغتهم وقدرتهم على التحدث. خلال العام الدراسي الماضي تعاون الأزهر مع السفارة في مشروع "نحلة الهجاء"، الذي اختتم فعالياته في أبريل الماضي، بمشاركة 970 ألف طالب من المراحل قبل الجامعية. ومن المقرر أن تُطلق مسابقة أخرى مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر أكتوبر المقبل، وتستمر حتى سبتمبر 2024.

يضيف: هناك برامج أخرى وورش عمل متعلقة بالمعلم تتم بين الأزهر ومكتب اللغة الإنجليزية، منها دورات للتطوير المهني. لكن الأهم بالنسبة لنا كان البرنامج الخاص بتطوير الموجهين. بالفعل، أقمنا ورشتين مع الموجهين في محافظتي القاهرة والأقصر، ضمت كل منهما 50 موجها للغة الإنجليزية بالتعليم الأزهري قبل الجامعي. هؤلاء المائة عندما يتمون البرنامج سوف يقوموا بتدريب زملاء آخرين. حيث يؤهل البرنامج المعلمين ليكونوا مرشدين وقادة، ولديهم الجاهزية لنقل ما تعلموه لمجموعات أخرى. مشيرا إلى أن هناك 20 موجها من الأزهر، ونفس العدد من موجهي وزارة التربية والتعليم، مشاركين في هذا المؤتمر، وسيتم تكريمهم لتفوقهم.

الدكتورة إيمان يوسف مستشار اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم

تطوير التعليم الحكومي

في حديثها إلى الصحفيين على هامش المؤتمر، تلفت الدكتورة إيمان يوسف، مستشار اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن برنامج "المرشد" الخاص بموجهي المواد التي يتم تدريسها باللغة الإنجليزية، يتيح لأي معلم خبير يريد تطوير مهاراته في اللغة وأن يكون قائدا يرغب في تحسين مهارات العاملين معه.

وأكدت يوسف أن وزارة التربية والتعليم تعمل مع المكتب الإقليمي للإنجليزية بالسفارة الأمريكية من أجل تطوير تدريس اللغة الإنجليزية بالمدارس الحكومية، عبر إعادة تهيئة المعلمين والموجهين، لمواكبة تطورات المناهج الجديدة التي تعمل عليها الوزارة.

وأكدت يوسف أن "المرشد" يجب أن يكون لديه الإلمام بأحدث الإستراتيجيات الممكنة لتطوير مهنة للتدريس، منها "الإستراتيجيات القبلية"، وأن يعرف ما هي المعلومات التي سيقوم بتمريرها لزملائه وفق الترتيب والأولويات، ليكون إيصال المعلومة بفاعلية وجذب للطالب/ المعلم، وما هي الوسيلة أو الآلية التي يجب أن يتبعها المعلم لإيصال المعلومة، وأسلوب التدريس لإيصال المعلومة.

وقالت: يجب أن يتحول التطوير من مجرد أوامر من الموجه أو المسؤول عن المعلم إلى أسلوب نقاش وحوار وبرامج واستراتيجيات. نحن نواكب كافة الإستراتيجيات الحديثة لنصل إلى أحدث البرامج والإستراتيجيات المطورة.

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