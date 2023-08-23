تعليم مطروح: تدشين مبادرة جديدة لرفع مستوى الطلاب بالمرحلة الإعدادية

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، تدشين مبادرة تفعيل مجموعات التقوية الدراسية مجاناً في جميع المواد الدراسية بالمدارس الإعدادية في كافة الإدارات التعليمية مع بداية شهر سبتمبر المقبل وحتي انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك تحت إشراف إدارة التعليم الإعدادي والأقسام التابعة بالإدارات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المبادرة التربوية تستهدف رفع مستوى الطلاب الضعاف الملتحقين بالصف الأول الإعدادي؛ لضمان تهيئتهم بالشكل المناسب للانخراط بالمرحلة الدراسية ومناهجها المتعددة، وكذلك رفع مستوى الطلاب محدودي المستوى بالصفين الثاني والثالث الإعدادي.

وأشار شحاتة، الى أن المبادرة تأتي في إطار جهود تعليم مطروح للارتقاء بالمنظومة التربوية وتنفيذاً لمبادرة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح (اتعلم/ اتحصن) للحد من ظاهرة التسرب التعليمي وإيجاد حلول خارج الصندوق من الواقع العملي لجذب الطلاب للمدارس وعودتها للريادة مرة أخرى، كذلك للمساهمة الإيجابية في التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ورفع مستوى الطلاب ضعاف المستوى.