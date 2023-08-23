تعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

استقرت اسعار الذهب في محلات و اسواق الصاغة المصرية ، خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، رغم ارتفاعه في البورصات العالمية خلال جلسات تداول امس الثلاثاء .

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ( الاكثر انتشارا و اقبالا في الاسواق المصرية ) في نحو2275 جنيهًا للبيع. و2250 جنيها للشراء .

سجل سعر الجرام من الذهب عيار 24 بداية اليوم الاربعاء نحو 2600 جنيه للبيع، و2571.5 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم داخل محلات الصاغة المصرية ، نحو 2383.25 جنيه للبيع، و2357.25 جنيه للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل اليوم الأربعاء نحو 1950 جنيهًا للبيع، و1928.5 جنيه للشراء.

أما عن سعر الذهب عيار 14 فقد سجل نحو 1516.75 جنيه للبيع، و1500 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 بداية اليوم في الصاغة المصرية ، نحو 1300 جنيه للبيع، و1285.75 للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 بداية اليوم الاربعاء ، نحو 975 جنيهًا للبيع، و964.25 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب بداية تداولات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب) عند مستوى 18200 للبيع، 18000 للشراء.

و سجل سعر اونصة الذهب ( و التي تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب و تعد احد اهم وسائل الاستثمار و التحوط ضد مخاطر تقلب العملة ) حوالي 80,149 جنيه للبيع و 80,860 جنيه للشراء.

فيما وصل سعر كيلو الذهب في السوق النصرية اليوم ، حوالي 2,577,143 جنيه للبيع، و 2,600,000 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.