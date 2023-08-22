بدافع السرقة.. استمرار حبس المتهم بقتل مسن بالطالبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس شاب، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بعد توجيه له تهمة قتل جاره المسن وسرقته، كما استعجلت النيابة التحريات التكميلية التي تجريها الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجده بالعثور على جثة مسن مقتول داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة " م م ح "، ٦٩ عاما، مصاب بطعنة نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن جار المجني عليه وراء قتله بغرض سرقته، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.