دورة استثنائية في العلمين الجديدة.. مهرجان القاهرة للدراما يحتفل بمرور ٦٠ عامًا على الإنتاج الدرامى في مصر

أعلن مهرجان القاهرة للدراما إطلاق دورته الثانية في مدينة العلمين الجديدة يوم 24 أغسطس الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي يرفع شعار العالم علمين، ويرأس المهرجان الفنان الكبير يحيي الفخراني، وتتكون لجنة التحكيم من المخرج جمال عبد الحميد "رئيسا"، وعضوية كل من: كريم عبدالعزيز، الفنانة إلهام شاهين، السيناريست عبدالرحيم كمال، الناقد طارق الشناوي، كما يحتفل المهرجان هذا العام بمرور 60 عاما على الدراما المصرية.

وأكد الدكتور أشرف زكي، تقيب المهن التمثيلية، أن تلك الدورة هي استثنائية، سوف تنعقد بمدينة العلمين هذا العام فقط، وسوف يعود للقاهرة من جديد في الأعوام القادمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الدورة استثنائية في كل شيء بداية من الاحتفالات الخاصة التي سوف نقيمها بمناسبة مرور 60 عاما على انطلاق الدراما المصرية، حيث إنه عندما اضطلعنا على تاريخ الدراما وجدنا أنه يمكن أن نوثق أول عمل بعنوان "هارب من الأيام" الذي تم إنتاجه عام 1962 وإخراج نور الدمرداش.

وتابع، يشهد المهرجان هذا العام استقبال النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards التي تقام للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ومن المقرر أن تستمر خلال السنوات القادمة، أما بالنسبة للنسخة الثانية من مهرجان الدراما سوف تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور، والجمهور سيشارك في اختيار 6 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وأصبح متاحا للجمهورالدخول على موقع المهرجان والتصويت للأفضل فى كل الفئات.

وبسؤاله عن بعض الانتقادات التي وجهت للموقع في أول يوم فتح باب التصويت قال: نحن نتدارك الأخطاء بشكل سريع، وعلى تواصل مع الجميع، وكل من كان له ملحوظة أو انتقاد لأمر ما قمنا بالنظر فيه وإصلاحة على الفور إذا ثبت صحته، فنحن لا نتكبر على الخطأ، وأطلب من الجميع من يرى شيئا غير صحيح فليتواصل معي على الفور لتقديم أفضل شكل، فهو ليس مهرجانا للنقابة، بل هو مهرجان لمصر كلها، وعلى الجميع المشاركة فيه.

وواصل حديثه قائلا: لقد حاولنا قدر المستطاع استيعاب جميع الأعمال، وينافس على أفضل ممثل دور أول كل من: شريف سلامة، أحمد رزق، محمد شاهين، أحمد مكي، محمد رمضان، محمد ممدوح، أحمد العوضي، أحمد أمين، حمادة هلال، طارق لطفي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عيد، جمال سليمان، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمير كرارة، مصطفى شعبان، خالد النبوى، سيد رجب، أحمد السقا، عمرو سعد، إياد نصار.

كما يتواجد في المنافسة على أفضل ممثل دور أول أيضاً محمد سعد، ياسر جلال، باسم سمرة، باسل خياط، كريم فهمى، ماجد الكدواني، محمد فراج، صبري فواز، عصام عمر، هشام ماجد، شيكو، نضال الشافعي، شريف منير، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، عمرو عبد الجليل، خالد سليم.

وتضم قائمة الفنانات المتنافسات في فئة أفضل ممثلة كلاً من: دينا الشربيني، أمينة خليل، منى زكي، روبي، ياسمين عبد العزيز، غادة عبد الرازق، روجينا، يسرا، مى عز الدين، حنان مطاوع، ريهام حجاج، درة، منة شلبي، دنيا سمير غانم، مي عمر، ريهام عبد الغفور، أيتن عامر، شيرين رضا، نيللي كريم، شيري عادل، دينا فؤاد، هنا الزاهد، ماجدة زكي، رانيا يوسف، صابرين، داليا مصطفى، وفاء عامر وهالة صدقي.

وتضم قائمة فئة أفضل ممثلة دور ثان كلاً من: نسرين أمين، مها نصار، رحمة أحمد فرج، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، انتصار، هبة مجدي، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، شيماء سيف، صفاء الطوخي، سلوي خطاب، سوسن بدر، جومانا مراد، ويزو، هنادي مهنا، ميرنا جميل، رنا رئيس، سما إبراهيم، ولاء الشريف، ركين سعد، إنعام سالوسة، سلمى أبو ضيف، منال سلامة، بسمة وآية سماحة.

وتضم قائمة فئة أفضل ممثل دور ثان كلاً من: مصطفى درويش، محمد محمود، دياب، رشدي الشامي، محمود عبد الغنى، أحمد بدير، محمد سلام، هشام إسماعيل، عصام السقا، أحمد داش، أحمد فهيم، منذر رياحنة، مجدي بدر، خالد كمال، محسن منصور، تامر نبيل، ماجد المصري، أحمد خالد صالح، محمد رياض، محمد القس، محمد عبد الحافظ.

ويتواجد في قائمة أفضل ممثل دور ثان أيضاً: أحمد الرافعي، إبراهيم السمان، جهاد سعد، كمال أبو رية، محمد فهيم، محمد ثروت محمود البزاوى، أحمد وفيق، جمال عبد الناصر، خالد أنور، محمد فراج، جلال العشري، إيهاب فهمي، حمزه العيلى، محمد رضوان، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، باسم سمرة، يوسف عثمان.

وتضم قائمة فئة أفضل مخرج كلاً من: معتز التوني، كريم الشناوي، محمد شاكر خضير، محمد سلامة، محمد سامي، عمر المهندس، علاء إسماعيل، أحمد الجندي، كريم العدل، خالد الحلفاوى، خالد مرعي، عادل أديب، أحمد الجندى، مى ممدوح، صطفى فكرى، مروان عبد المنعم، أحمد سمير فرج، حسن صالح، رؤوف عبد العزيز، أحمد حسن، أحمد خالد موسى، تامر نادى، سامح عبدالعزيز.

كما يتنافس فى هذه الفئة عمرو صلاح، حسينن المنباوي، سامح عبد العزيز، الليث حجو، سامح عبد العزيز، أحمد نادر جلال، أحمد حسن، محمد عبد الرحمن حماقى، محمد عبد الرحمن حماقى، معتز حسام، شادى عبد السلام، روجينا بسالى، معتز حسام، حسين المنياوى، سدير مسعود/ شادى يسرى، محمد بكير، هانى كمال، نادين خان، محمد عبدالسلام، أحمد صالح / هادي علي.

وأيضاً خالد يوسف، وائل إحسان، هادي الباجوري، يحيى إسماعيل، عبد العزيز حشاد، منال الصيفي كريم مدحت، رؤوف عبد العزيز، أحمد خالد أمين، طارق رفعت، أمير رمسيس، أحمد عبد الحميد، شيرين عادل، محمد فاضل، تامر المهدي، محمود رشاد، ياسر سامى، مريم أبو عوف، إبرام نشأت، شادي الرملي، إسلام خيري.

ويتنافس فى فئة أفضل مسلسل الأعمال التالية: كامل العدد، الهرشة السابعة، علاقه مشروعة، تحت الوصاية، حضرة العمدة، الكبير أوى7، جعفر العمدة، رشيد، ضرب نار، الصفارة، الصندوق، المداح 3، تلت التلاتة، ستهم، وعود سخية، بابا المجال، مذكرات زوج، سره الباتع، عملة نادرة، 1000 حمد لله على السلامة، الكتيبة 101، سوق الكانتو، جميلة، رسالة الإمام، رمضان كريم 2، حرب، الأصلى، فى كل أسبوع حكاية.

كما تضم فئة أفضل مسلسل: أزمة منتصف العمر آخر دور، منعطف خطر، موضوع عائلى 2، الغرفة 207، وبينا ميعاد، اللعبة 4، ليه لأ 3، بالطو، حكايات جروب الدفعة، حكايات جروب الماميز، سيب وأنا أسيب، ريفو 2، عالم تانى، جروب العيلة، تياترو، العيلهة دي، إيجار قديم، أعمل إيه، النزوة، بيت فرح، الضاحك الباكي، أم الدنيا، الأجهر، تغيير جو، إكس لانس، كشف مستعجل، جت سليمة، اللعبة 3.