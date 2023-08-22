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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"القاصد" يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس  جامعة المنوفية اجتماع لجنة قبول  التبرعات والهدايا  online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية بحضور الدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،و بمشاركة أعضاء  اللجنة وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة   .

قامت اللجنة بالتصديق  علي  محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

وأكد الدكتور أحمد القاصد علي أن اللجنة وافقت علي قبول التبرعات  ببعض الأجهزة  والمستلزمات الطبية المقدمة  إلي المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي   من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير ، كما وافقت اللجنة علي قبول الهدايا المقدمة إلى كلية طب الاسنان ،وكلية الآداب  ،و قبول الهدايا المقدمة إلى الادارة العامة للمكتبات .

أعضاء هيئة التدريس الإدارة العامة للمكتبات التعليم والطلاب المستلزمات الطبية