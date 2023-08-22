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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي وزير الأوقاف لبحث سبل التعاون

لقاء وزير الأوقاف
لقاء وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية
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أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال للحفاظ على النسيج المجتمعي.

جاء ذلك خلال لقائه  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الشرقية في إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتجديد وتجهيز المساجد لتصبح صروحاً إسلامية تنشر قيم الإسلام السمحة ومبادئه السامية وكذلك مناقشة خطة الدعوة بالمحافظة للمضي قدما نحو تنمية وبناء المجتمع.

أكد محافظ الشرقية علي مجهودات وزاره الأوقاف في أعمال إحلال وتجديد بيوت الله و إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتليق باستقبال المصلين وتأدية الصلوات بجانب دورها الدعوى والوطني الملموس في الدعوة الإسلامية ونشر الفكر المستنير القائم على الإعتدال والوسطية.

وخلال اللقاء وجه المحافظ الدعوة لوزير الأوقاف لمشاركة أبناء الشرقية إحتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة والذي يُقام في التاسع من سبتمبر من كل عام.

 ومن جانبه أعرب وزير الأوقاف عن امتنانه لزيارة محافظ الشرقية لمقر الوزارة ودعوته لمشاركة أبناء المحافظة احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة مقدراً مجهوداته الداعمة لمديرية أوقاف الشرقية للاستمرار في أداء رسالتها السامية لنشر تعاليم صحيح الدين.

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