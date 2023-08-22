بوبو يهاجم فيوتشر بسبب 4 ملايين و 200 ألف جنيه

هاجم محمد رضا بوبو، لاعب فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، والمنتقل حديثًا إلى صفوف فريق بيراميدز، إدارة ناديه السابق، بسبب مستحقاته المتأخرة لدى النادي والتي بلغت 4 مليون و 200 ألف جنيه.

وكتب «بوبو»، عبر صفحته رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خلاص مبقتش قادر أصبر أكتر من كده بصراحة، حتى لو العواقب كتير ولو هيحصل إيه، المهم أهدي النار اللي جوايا شويه عشان أكون حتى ارتحت من جوايا وكده كده ربنا موجود وهيجبلي حقي».

وأوضح: «أنا كنت خلصت وجالي اتصال تعالى ضروري النادي عشان تمضي الاستغناء بتاعك عشان خلاص انت مشيت قولت حاضر وركبت عربيتى وطلعت على النادي».

وأضاف: «الساعه 11 بليل الناس قبلتنى في النادي وقالولي عامل إيه يارضا عايزينك تمضي ورقتين ورقة مخالصة والاستغناء قولتلهم الاستغناء حاضر همضي مفيش مشكله امال إيه اللي يخليني امضي مخلصه وانا ليا4 مليون 200 الف جنيه، في واحد لاداعي لذكر اسمه لأنه ده ميعرفش ربنا طبعا قعد يكلمني ولازم تمضي ولازم تمضي اقوله ازاي ياكابتن امضي مخالصة وانا ليا فلوس قولت مش همضي ومشيت ومضيت على الاستغناء جالي اتصال امضي وانت فلوسك عندي ومتقلقش امضي وانت وزملائك اللي ماشييين هنيجي ونسلم عليكم وتاخدو الشيك بالدولار زي باقي الفرقة ونشكركم اكيد يعني قال اه امضى بس اتفقت مع الاتنين إلى كانو معايا عشان كنا متفقين اننا هنعمل كل حاجه بالإتفاق مع بعض فقالوا هنضمي كلنا ونروح التلات ناخد الفلوس مضينا على الورقه ومكناش مدين أي خوانه لحاجه جه يوم التلات لقينا اللعيبه كلها صحبنا اللي في الفرقه طلعلهم فلوس وكل واحد شيك ماعدا احنا التلاته والتلاته المعاريين اللي مشيو من النادي».

وتابع بوبو: «اتصلت بالشخص ده قولتلوا الشيك بتاعنا امتى قالي بليل فيي ناس الصبح وف ناس بليل وانت بليل قولتلوا ماشي جه بليل كلمتو قالي الصبح فضلت على الحال ده كل يوم يوم يقولنا التلات الجاي ييجي التلات يقول الاسبوع الجاي ييجي الاسبوع الجاي يتقال بكره كمان يومين على الحال ده في حد مشكور طبعا بدون ذكر اسمه قالي انا بحبك وانت اخويا الصغير لو انت مفكر انك طلعلك فلوس يبقى بتحلم مصدقتيش وقولت لا اكيد الفلوس هتطلع الناس كلموني وقالولنا الفلوس عندنا وانا مصدقهم ومعايا بس من الواضح أن مفيش فلوس جايه ولا أي حاجه».

واستطرد : «علي العموم حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد أكل حقي وتعبي اللي شقيت فيه سنتين تعبت وسفر هنا ولعبنا افريقيا وخدنا بطوله وطلعنا مركز رابع سنتين يعني الحمدالله مقصرتيش ف حاجه بس فكرت أن حد ياكل حقك ف دي صعبه عليا اوي وانا زعلان لان مشفتيش التقدير انا. اتبعت انا وصحابي وحلينا ازمه للنادي برقم كبير يعني انا ممشيتش ببلاش ولا مكنتش بلعب ولا مكنتش مساهم ف ده كله عشان تاكل حقي بلطريقه دي انا عارف الكلام ده هيضايق ناس بس دي الحقيقة انا ليا حق وعلي حق وانا عمري ماكنت بخاف من أي حاجه. بس ازاي بتعرف تنام تحط دماغك على المخده وانت اكل حق وشقي واحد طلع عينه عشان يجمع رقم ذي ده وانت عايز تاكلوا عليه بكل سهوله كده انا مكلمتيش حد من الصحافييين صحابي واللي اعرفهم انهم ينزل الكلام على لساني انا حقي عند ربنا وربنا هيجبهولي اضعاف وانا متاكد لاني مقصرتيش ف حاجه وربنا يعلم كده انا من جوايا ارتحت».