بالفيديو.. الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرار في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الشمالية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الطقس سيكون حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار، موضحًا أنه يحدث انخفاض في قيم درجات الحرارة ليلًا ونبدأ بالشعور بها في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، لكن أجواء فترة الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة تلك الموجودة في شمال البلاد.

وتابعت، أن هناك نشاط الرياح نشعر به في فترات المساء وساعات الليل يؤدي إلى عدم إحساسنا بنسب الرطوبة وهو ما يلطف الأجواء ويجعلنا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في معظم محافظات الجمهورية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سيؤدي اليوم إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وارتفاع الأمواج سيكون ن 2.5 إلى 3.5 أمتار، والبحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين تماما لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، أما البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر ومؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه.