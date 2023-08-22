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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الشمالية تبلغ اليابان اعتزامها إطلاق قمر صناعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أخطرت كوريا الشمالية خفر السواحل الياباني اعتزامها إطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة، وفق ما أفادت وسائل إعلام يابانية الثلاثاء، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

ويعتقد أن الإطلاق المخطط له بين 24 و31 أغسطس هو تجربة جديدة لكوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي مخصص للاستطلاع العسكري بعد محاولة سابقة فاشلة في مايو، وفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

 وكانت بيونغ يانغ أكدت في يونيو المنصرم أن الإطلاق غير الناجح لأول قمر صناعي استطلاعي عسكري لكوريا الشمالية كان "خطأ فادحا"، لكنها تعتزم القيام بمحاولة إطلاق جديدة في أقرب وقت ممكن. 

كما أكدت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية ونائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، في وقت سابق، أن بلادها ستواصل جهودها لإطلاق قمر صناعي وستضعه في المدار الفضائي قريبا.

كوريا الشمالية اليابان إطلاق قمر صناعي