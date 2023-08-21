آمنة يطالب محافظ الوادى الجديد بسرعة الانتهاء من مقار المديريات الخدمية

ناقش اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحليةو اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد المشروعات المستهدف تنفيذها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023/2024 ، والجداول الزمنية المحددة لذلك، وإزالة أية عقبات تواجه عمليات التنفيذ، مما يسهم في تحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية وذلك في مجالات الكهرباء والإنارة والمجازر والأمن والإطفاء والمرور والنظافة وتحسين البيئة والطرق المحلية، وإنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية .

ووجه اللواء هشام آمنة بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم المقار الخاصة بالمديريات الخدمية الموجودة في المبني وتجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات لمواطني الوادي الجديد بشكل أسرع وأفضل وبصورة حضارية بما يحقق رضاهم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأشار محافظ الوادي الجديدة إلي أنه تم تسليم المرحلة الأولى من المديريات الخدمية المنتقلة للمبني والتي تضم ( الشباب والرياضة - الإسكان - التموين - الطب البيطري - الصحة - الزراعة)، وبدء تسكين العاملين بالمكاتب الخاصة بكل مديرية بمبنى المديريات، وإجراء التجارب النهائية لتشغيل المرافق؛ استعدادًا للانتقال الفعلي خلال الفترة القليلة المقبلة.