سقوط مسجل خطر بـ 250جرام هيروين وسلاح ميري مسروق بالدقهلية

تمكنت قوة التأمين المكلفة بتأمين طريق (طلخا- جمصة) طريق جمصة الدولي الساحلي من ضبط مسجل خطر مطلوب ضبطه واحضاره لتنفيذ عدد من القضايا الجنائية وذلك حال قيادته توك توك بدون لوحات معدنية امام قرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، وبحوزته 250 جرام من مخدر الهيروين و سلاح ميرى مسروق من سيارة ضابط شرطة ومحرر بشانه بلاغ عام 2012.

كان اللواء مروان حبيب،مدير أمن الدقهلية، قد تلقى أخطارا من العميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بتمكن النقيب أحمد السيد حمامه، الضابط بمركز شرطة طلخا وقائد قوة التأمين بطريق "طلخا – عمار" على الطريق الدولي الساحلي والقوة المرافقة له من ضبط "مدحت.ص.م.ا.ا"،37 عاما، سائق توك توك ومقيم قرية بهوت مركز نبروه حال قيادته مركبة توك توك بدون لوحات معدنية امام قرية ميت زنقر.

وبتفتيش المضبوط عثر بحوزته على "طبنجة بريتا عيار 8.5 مم"، و7 طلقات من ذات العيار، واسطوانة بداخلها 250 جرام من مخدر الهيروين وسلاح ابيض مطواه، وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ مالي 1000 جنيه.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة اتجاره بالمواد المخدرة والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه والسلاحين الناريين والأبيض بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعه والتوك توك بقصد التنقل.

بالكشف عن المتهم تبين انه مطلوب ضبطه فى عدد 4 قضايا"سرقة – استعراض قوة- سلاح- ضرب"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين اطلاق اعيرة نارية وتعدي بالضرب، والمطلوب التنفيذ عليه فى جنايتين شروع في قتل والمحكوم عليه فيهما بالسجن المؤبد والسجن 10سنوات.

وبالكشف عن السلاح الناري المضبوط تبين انه سلاح اميري ومبلغ بسرقته والمحرر بشأنه محضر جنح قسم شرطة ثان المنصورة فى 19/9/2012 ببلاغ رائد شرطة ابان عمله بمصلحة الجوزات والهجرةوالجنسية بميناء دمياط بسرقة سلاحةالناري من داخل سيارتة حال تركها امام محل اقامته.

جرى التحقق عل المضبوطات والتوك توك، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.