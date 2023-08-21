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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

كريدي أجريكول مصر ينفي إجراء الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد

بنك كريدى اجريكول
بنك كريدى اجريكول مصر
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نفى بنك كريدي أجريكول مصر ما تردد بشأن تقدمه لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة ضمن صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد.
جاء ذلك في بيان للبنك رداً على استفسارات البورصة، بشأن ما تردد بأن بنك كريدي أجريكول أحد البنوك التي بدأت بإجراء الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.
وحقق بنك كريدي أجريكول- مصر أرباحا بقيمة 3.331 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 1.388 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2022، بارتفاع بنسبة 140%.
وكشفت القوائم المستقلة للبنك عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.509 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.018 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

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