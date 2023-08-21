بالفيديو.. مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل لن تنجح في فرض رؤيتها على القدس

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل فشلت في فرض سيطرتها وهيمنتها على الأراضي الفلسطينية، كما فشلت في محاولاتها لتهويد القدس المستمرة منذ عام 1967.

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن تنجح في فرض رؤيتها على القدس وفصل المقدسيين عن المدينة.

ورأى أن السبيل الوحيد أمام إسرائيل يتمثل في الاعتراف بالحقوق الفلسطينية في تقرير المصير، خاصةً أن العقلية العنصرية داخل إسرائيل كانت أحد أهم أسباب غياب فرص تحقيق السلام والتعايش بين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تعد أحد أهم أسباب توتر العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتمر اليوم الاثنين الذكرى الـ54 للجريمة الصهيونية لإحراق المسجد الأقصى المبارك في 21 أغسطس من عام 1969، حيث اقتحم يهودي متطرف أسترالي الجنسية يدعى مايكل دينيس، المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة لمدينة الخليل، ودفع بتعزيزات أمنية بالمناطق المحيطة لموقع الحادث.