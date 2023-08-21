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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا فرنسيس: لنطلب السلام من أجل جميع الشعوب

ارشيف
ارشيف
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في كلمته بعد صلاة التبشير الملائكي البابا فرنسيس، يعبّر عن قربه من سكان النيجر
بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أتابع بقلق ما يحدث في النيجر.
 وأتّحد مع نداء الأساقفة من أجل السلام في البلاد واستقرار منطقة الساحل. أرافق بالصلاة جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي في أقرب وقت ممكن من أجل خير الجميع. لنصل من أجل الشعب النيجري العزيز. ولنطلب أيضا السلام من أجل جميع الشعوب التي يجرحها الحرب والعنف، ولنصل بشكل خاص من أجل أوكرانيا، التي تعاني منذ وقت طويل.

 

أقباط أقباط الكاثوليك