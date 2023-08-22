القومي لثقافة الطفل يحتفل بيوم وفاء النيل بحديقة الفنون

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يستمر المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف في استقبال أطفال المدارس بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم لتقديم أنشطته الثقافية والفنية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع بمناسبة الإجازة الصيفية، وذلك اليوم الاثنين ٢١ أغسطس، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش الفنية احتفالا بيوم وفاء النيل منها:

ورشة “أشكال بالجوخ” مع أ.كوثر فرج.

ورشة “إعادة تدوير” مع أ.خضرة محمد.

ورشة “ماكيت” مع أ.مروة خليفة.

ورشة “اعرف بلدك” مع أ.وسام عادل.

ورشة “طباعة” مع أ.سمية حسن.

ورشة “تلوين” مع أ.وسام عادل.

“أنشطة رياضية” مع أ.محمد عادل.

ومن جانب آخر يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل بالأطفال الفائزين في مسابقة “الماراثون الأخضر”، والتي تهدف إلى المنافسة للوصول لأفضل الأفكار الإبداعية للحد من المشكلات المتعلقة بتغيير المناخ، وطرح المبادرات التحفيزية بالتزامن مع فعاليات مؤتمر تغير المناخ cop27، الذي أقيم نهاية العام الماضي، وذلك اليوم الاثنين ٢١ أغسطس بحديقة الفنون بمقر المركز.