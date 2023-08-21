أمن القاهرة يضبط لصا سرق 12 شقة بالتجمع

القى رجال مباحث القاهرة القبض على لص سرق 12 شقة بمنطقة التجمع الأول واختبأ بالإسكندرية كما تم ضبط 2 آخرين لسرقتهم مدرسة وذهب من فيلا بالازبكية والمعادى.

البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بقنا) حال إختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية ، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وإعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن وأقر بإرتكاب (11) واقعة سرقة أخرى وإعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمان بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالمنيا) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبحوزته (مشغولات ذهبية)، وبمواجهته إعترف بسرقتها من داخل فيلا كائنة بمحافظة الشرقية بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".

وفى المعادى تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" بإستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشــاده ضبط مبلغ مالـى من متحصلات واقعة السرقة وكذا الأداة المُستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.