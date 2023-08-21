انطلاق "ملتقى الفجيرة للمرأة الإماراتية" 26 أغسطس

تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية الدورة الثالثة من ملتقى الفجيرة للمرأة الإماراتية تحت شعار "نتشارك للغد"، وذلك في 26 أغسطس الجاري على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وذلك احتفالا بيوم المرأة الإماراتية لعام 2023.

يعتبر الملتقى من ضمن أجندة منصة "واحة حواء" التابعة للجمعية، وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الظنحاني: "إن أهمية الملتقى هذا العام تكمن في كونه يلقي الضوء على الدور الريادي للمرأة الإماراتية في التنمية المستدامة، تماشيا مع عام الاستدامة، كما يستعرض قصص نجاح عدد من الإماراتيات الملهمات في مختلف المجالات، فضلا عن تكريم 3 شخصيات نسائية لدورهن البارز في مسيرة التنمية بالدولة".

وأكد أن "الفجيرة الثقافية" بمختلف نشاطاتها تسعى إلى تعزيز قدرات المرأة وتسلط الضوء على إبداعاتها، من خلال توفير البيئة الإيجابية والمحفزة التي تدعم إمكاناتها وتمنحها الثقة الكاملة للمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى الدكتورة بدرية الظنحاني: "إن برنامج الملتقى يرتكز على محورين رئيسين، هما دور المرأة في التنمية المستدامة، وتعزيز أفضل بيئة تمكينية للمرأة الإماراتية، وذلك بهدف إبراز دور المرأة كشريك رئيس في التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق التوجهات الإستراتيجية للدولة في مختلف قطاعات الحكومة والمجتمع".

وذكرت مديرة "واحة حواء" المستشارة موزة مسعود المطروشي أن الدعم اللامحدود من رائدة الحركة النسائية في الدولة، الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، له الدور الأبرز في تعزيز المكتسبات وتمكين المرأة من أخذ دور مستحق لها في مسارات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.