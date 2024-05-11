بالفيديو.. الأرصاد تزف بشرى سارة: تحسن في درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شوائب وأتربة، بسرعات رياح محدودة، خلال أمس وأول أمس، مع ارتفاع درجات الحرارة في مصر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة 34 و35% في النهار، مع انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة في السلوم وفي الصحراء الغربية ومطروح.

وذكرت غانم، أن طقس اليوم لن يشهد عواصف ترابية اليوم، ولكن نشاط رياح مثيرة للأتربة في محافظات الصعيد فقط، مع استقرار الرياح في القاهرة والسواحل الشمالية.

كما أشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم سيبدأ في التحسن التدريجي، مقارنة بأمس، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة بواقع 4 درجات، ونزول درجات الحرارة ليلا.

