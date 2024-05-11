جولات مكوكية لوكيل تعليم الأقصر لتفقد سير الامتحانات بمدارس المحافظة.. صور

أجرى الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم السبت، جولات مكوكية على مجموعة من المدارس، للاطمئنان على سير عملية امتحانات نهاية العام الدراسي بها، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة سير أعمال الامتحانات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية التي انطلقت فعالياتها على مستوى محافظات الجمهورية.

واطمأن “خالد” على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وأشاد وكيل التربية والتعليم بالاقصر بمستوى الإنضباط داخل اللجان الامتحانية والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة وتحقق الهدوء داخل اللجان، كما أكد على ضرورة منع استخدام الهواتف المحمولة سواء للملاحظين أو للطلاب لأي سبب داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، مشيراً إلى التعاون والمجهود المكثف مع الجهات المنوطة لضمان تهيئة بيئة امتحانات لائقة.

وشدد خلال زيارته على ضرورة تهيئة لجان وقاعات الأمتحان للطلاب من خلال التنسيق المشترك ما بين الجهات المنوطة، وتوفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار.

ومن جانب آخر أوصى خالد الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِي للاستعجال في الإجابة.

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جولة الامتحانات (2)

جولة الامتحانات (3)

جولة الامتحانات (4)

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جولة الامتحانات (6)

جولة الامتحانات (7)

جولة الامتحانات (8)

جولة الامتحانات (9)

جولة الامتحانات (10)

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جولة الامتحانات (18)

جولة الامتحانات (19)