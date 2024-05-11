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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصر والأردن والإمارات ينفذون عملية إسقاط مساعدات إنسانية فوق غزة.. فيديو

إسقاط المساعدات
إسقاط المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة
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كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك استمراراً للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة.

وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية واستمرار أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع.
كما يأتي ذلك ارتباطاً بالجهود والمساعي المصرية على كافة الأصعدة لاطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية على قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

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