"الصناعات الغذائية والمركزي لمتبقيات المبيدات" يناقشان تحديات مُصدري الأسماك لأوروبا

عقدت غرفة الصناعات الغذائية، اجتماعا موسعا لشركات الاسماك المؤهلة للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي مع ممثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.

توصيات الاجتماع

رأس الاجتماع الدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك ومنتجاتها فى حضور الدكتورة مايسة حمزة القائم بأعمال المدير التنفيذي للغرفة والمستشار الفني لمجلس الإدارة، والدكتور طاهر قدح ممثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات وحضور المهندس الشحات سليم مستشار مجلس إدارة الغرفة للتشريعات والعلاقات الحكومية والدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية وعدد كبير من الشركات الأعضاء.

وفي بداية الاجتماع، اكد رئيس الشعبة، على الاهتمام الكبير الذي توليه غرفة الصناعات الغذائية لملف تصدير الأسماك الي الاتحاد الأوروبي من خلال توفير برامج التدريب والدعم الفني وحل التحديات التي تواجه الصناعة للارتقاء بالجودة ورفع تنافسية المنتجات الوطنية حفاظا على سمعة الصناعة المصرية من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية وربطها بالبحث العلمي.

استعراض التحديات

وفي هذا الصدد، تم استعراض التحديات التي تواجه شركات تصنيع الاسماك، ومنها تكرار سحب العينات بأعداد كبيرة وارتفاع تكلفة التحاليل وطول الفترة الزمنية للتحليل و سحب كميات كبيرة من الاسماك للعينة الواحدة مما يشكل عبء على الشركات.

كما طالب بتوسيع قاعدة المعامل المعتمدة بالتحاليل لدى الهيئة القومية لسلامة و موافاة الشركات بالتحاليل المطلوبة الكيميائية و الميكروبيولوجية للاسماك المستخرجة من البحار والمياه العذبة ومناطق الاستزراع السمكي و المياه والثلج طبقا لتشريعات الاتحاد الاوروبى .

من جانبه، افاد الدكتور طاهر قدح ممثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، أن دور المعمل يقتصر فقط على تحليل العينة، وان التطابق مسئولية الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

واكدت الدكتورة مايسة حمزة القائم بأعمال المدير التنفيذي والمستشار الفني لمجلس الإدارة، ان غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي لا تدخر جهدا في حل اية عقبات تواجه السادة الاعضاء فور عرضها، حيث يتم التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات المعنية المختلفة فى اسرع وقت ممكن ، مشيرة إلى ان الغرفة شريك استراتيجي للعديد من الجهات ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثلة في العديد من اللجان المتخصصة بالهيئات المختلفة.

كما اشارت سيادتها الى توقيع الغرفة العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات المعنية لخدمة السادة الاعضاء مثل المعمل المركزي للمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد و ذلك في اطار دعم الخدمات المقدمة للشركات وربط مشروعات تطوير الصناعة بالمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة .

واختتم رئيس الشعبة الاجتماع و تم الخروج بتوصيات بمطالبة المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات بقائمة بالتحاليل المطلوبة لتصدير منتجات الاسماك لدول الاتحاد الأوروبي والحدود المسموح بها ،و دراسة زيادة نسبة الخصم المالى على التحاليل لشركات الاسماك المؤهلة للتصدير لدول الاتحاد الاوروبى .