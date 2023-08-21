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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"نقابة الصيادلة" تشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
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أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر مشاركتها فى فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية والذى تنظمه وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من ٦ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ بفندق سانت ريجيس "الماسه سابقا" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء الشركاء الدوليين المعنيين بموضوعات وقضايا الصحة والسكان والتنمية بمختلف دول العالم.

ووجهت النقابة دعوة للصيادلة أعضاء النقابة لحضور المؤتمر والتسجيل على الموقع الخاص بالمؤتمر"www.globalphdc.com"، علما بأن ساعات المؤتمر معتمدة من المجلس الصحى المصرى بالمشاركة بعدد ١٨ساعة .

النقابة العامة لصيادلة مصر المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية