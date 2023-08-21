"نقابة الصيادلة" تشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر مشاركتها فى فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية والذى تنظمه وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من ٦ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ بفندق سانت ريجيس "الماسه سابقا" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء الشركاء الدوليين المعنيين بموضوعات وقضايا الصحة والسكان والتنمية بمختلف دول العالم.

ووجهت النقابة دعوة للصيادلة أعضاء النقابة لحضور المؤتمر والتسجيل على الموقع الخاص بالمؤتمر"www.globalphdc.com"، علما بأن ساعات المؤتمر معتمدة من المجلس الصحى المصرى بالمشاركة بعدد ١٨ساعة .