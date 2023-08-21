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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشروا فيديو لشاب دون إذنه.. "معركة بالأمواس" داخل صالون حلاقة شهير فى التجمع الأول

المشاجرة
المشاجرة
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أصيب 6 أشخاص بجروح قطعية فى مشاجرة بأمواس الحلاقة داخل محل حلاقة شهير بمنطقة التجمع الأول.

تعود الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل محل حلاقة شهير بمنطقة التجمع الأول،  وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبعمل التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين عمال محل حلاقة وشاب بسبب قيامهم بنشر فيديو له أثناء الحلاقة داخل المحل دون إذنه،  وعندما توجه إليهم برفقة عدد من أصدقائه لمعاتبتهم نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها عمال المحل بالتعدي على الشاب وأصدقائه بأمواس الحلاقة مما تسبب فى إصابة الشاب و2 من اصدقائه.

وأضافت التحريات أنه عندما تدخل عدد من المواطنيين بمكان الواقعة  للفصل بين الطرفين قام المتهمون بالتعدي عليهم بأمواس الحلاقة فاصيب 3 أخرين  ،  وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج .

ويقوم  رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والقى القبض على المتهمين ، اخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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نشروا فيديو دون أذنه مصابين معركة الأمواس صابين فى معركة الأمواس بصالون حلاقة شهير التجمع الأول