ترامب يعلن عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عدم مشاركته في مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي تبدأ بعد غد الأربعاء، مؤكدا أن الأمريكيين يعرفونه جيدا وليست هناك حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسيه في السباق إلى رئاسة الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تغريدة له على منصته "تروث سوشال" حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن هناك سجلا ناجحا لا يقبل مجالا للشك وخاصة عندما شغل منصب الرئيس، كاتبا بأحرف كبيرة "لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات".

وأضاف ترامب "الشعب يعرف من أنا وما هي الولاية الرئاسية الناجحة التي شغلتها، مع استقلالية للطاقة، وحدود وجيش قويين، وتخفيضات ضريبية هي الأكبر على الإطلاق، وعدم وجود تضخّم، واقتصاد هو الأقوى تاريخيا، وأكثر من ذلك بكثير، لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات".