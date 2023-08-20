حسين لبيب: لن أوافق على بيع زيزو وفتوح

أكد حسين لبيب رئيس الزمالك الأسبق، والمرشح لرئاسة النادي مرة أخري في الساعات المقبلة من خلال لجنة مؤقتة، أنه لن يوافق على رحيل أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح مهما وصلت لهم عقود مالية كبيرة.

وأضاف لبيب في تصريحات إعلامية اليوم: اذا توليت المسئولية في الساعات المقبلة، فلن أوافق على رحيل زيزو وفتوح، لان الثنائي من أهم العناصر بالفريق ورحيلهم سيؤثر بالسلب على الفريق.

وتابع: رحيل نجوم الفريق ليس حلا للأزمات المالية لاى نادي، الأزمات المالية يتم حلها بفكر إداري واستقرار.

وأوضح: الأمر ذاته يخص المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو، سيستمر في منصبه كما فعلنا من قبل مع كارتيرون وتوجنا بالدوري انذاك.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك باستقالة جماعية في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك نظرا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ويعد حسين لبيب أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك لحين عقد انتخابات مقبلة، خاصة وأن لبيب قاد الزمالك من قبل وحققت معه معظم الفرق بالنادي البطولات خلال الفترة التي تولي فيها رئاسة الزمالك.