حسين لبيب: جددنا لإمام عاشور قبل رحيلنا وصدمت من انتقاله للأهلي

أعرب حسين لبيب رئيس الزمالك الأسبق، عن حزنه بعد انتقال إمام عاشور إلي النادي الأهلي بفترة الانتقالات الصيفية الحالية .

اضاف حسين لبيب في تصريحات إعلامية اليوم، مصدوم من انتقال إمام عاشور للأهلي، لاننا قمت بتجديد عقده بالعام الماضي وتركنا العقود بالنادي بعد رحيلنا ولكن مجلس إدارة مرتضي منصور لم يوثق العقد .

ويعد حسين لبيب أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك لحين عقد انتخابات مقبلة، خاصة وأن لبيب قاد الزمالك من قبل وحققت معه معظم الفرق بالنادي البطولات خلال الفترة التي تولي فيها رئاسة الزمالك .

كما يأتي خالد عبدالعزيز وزير الرياضة الأسبق من ضمن المرشحين، ولم يسبق لعبدالعزيز العمل في الزمالك، وتنادى بعض الأصوات داخل النادي بتوليه المهمة خاصة وأنه ينتمى للزمالك .