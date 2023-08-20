المركز الأمريكي للأعاصير: العاصفة المدارية إميلي تتشكل غربي جزر الرأس الأخضر

أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأن العاصفة المدارية "إميلي" تشكلت على بعد نحو 1609 كيلومترات إلى الغرب والشمال الغربي من جزر الرأس الأخضر.

وأضاف المركز، في بيان نقلته قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الأحد، أن العاصفة المدارية إميلي محملة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 85 كيلومترا في الساعة، مرجحًا في الوقت ذاته أن تضعف سرعة هذه الرياح بحلول يوم الثلاثاء.