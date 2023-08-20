ads
الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المركز الأمريكي للأعاصير: العاصفة المدارية إميلي تتشكل غربي جزر الرأس الأخضر

العاصفة المدارية
العاصفة المدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأن العاصفة المدارية "إميلي" تشكلت على بعد نحو 1609 كيلومترات إلى الغرب والشمال الغربي من جزر الرأس الأخضر.
وأضاف المركز، في بيان نقلته قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الأحد، أن العاصفة المدارية إميلي محملة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 85 كيلومترا في الساعة، مرجحًا في الوقت ذاته أن تضعف سرعة هذه الرياح بحلول يوم الثلاثاء. 

المركز الوطني الأمريكي للأعاصير جزر الرأس الأخضر