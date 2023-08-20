مصري ومش خليجي..خال عروس «نقطة الفرح»: كله بالاتفاق.. وأنا اللي دافع فلوس الفرح.. فيديو 

كشف أحد أفراد أسرة العروسة صاحبة واقعة «نقطة الفرح» بإحدى قرى محافظة الشرقية؛ وكان يرتدي زوجها العريس زيا خليجيا «عباءة وعمامة» وألقى عليها الأموال خلال حفل الزفاف على طريقة الملاهي الليلية.

العريس مصري ومقيم في السعودية من 22 سنة

وقال خال العروسة ويدعى السيد الجفني في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»: إن ابنة شقيقته العروسة اتفقت سابقًا مع زوجها العريس على طريقة «النقطة» قبل حفل الزفاف كنوع من أنواع الاحتفاء بزفافهما؛ مؤكدًا أن العريس يدعى عبد الله يحمل الجنسية المصرية والسعودية معًا ومقيم في السعودية منذ نحو 22 عامًا؛ أما العروسة تدعى مروة مصرية وتخرجت في كلية التربية ومقيمة بإحدى قرى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية؛ نافيًا ما تم تداوله بشأن أن العريس خليجي.

رش على العروسة 4 آلاف جنيه فئة الـ 100 جنيه

وأوضح خال العروسة: «موضوع الفلوس كان فكاهة وهزار في الفرح بدل الشيكولاته؛ والعرسان كانوا بيفرحوا، وعبد الله العريس رش 3 أو 4 آلاف جنيه من فئة الـ 100 جنيه تعبيرًا عن فرحته وحفل زفافهم»؛ لافتًا إلى أن مصور الفيديو هو الذي قام بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون استئذان أو تصريح من الأسرة؛ مؤكدًا عزمه على التقدم ببلاغ رسمي ضد مصور الفيديو ونشره بسبب الأضرار النفسية التي وقعت على الأسرة.



الزي الخليجي كان رغبة العروسة.. وسيارة الزفة إيجار

ونفى خال العروسة لـ «البوابة نيوز» ما أشيع حول أن جنسية العريس خليجي، مؤكدًا أن العروسين من الشرقية ولكن العريس ارتدى هذا الزي في حفل زفافة متأثرًا بحياته في المملكة العربية السعودية لفترة طويلة وبالاتفاق مع عروسته؛ لافتًا إلى أن العريس ليس ميسور الحال ماديًا لدرجة الثراء ولكن «نقطة الفرح» كانت دعابة فقط؛ مشيرًا إلى أنه تحمل نصف تكلفة حفل الزفاف وذلك لإسعاد بنت شقيقته بما فيها سيارة الزفاف والتي كانت بالإيجار؛ نافيًا ما أشيع على مواقع التواصل بأن العروسة «داخلة على طمع».

لا أزمة بين العروسين.. وشهر العسل بفندق شهير في القاهرة

وحول سفر العروسين خارج مصر أو وجود أزمة بين العروسين بشأن الفيديو المُتداول؛ نفى خال العروسة كل ما أشيع؛ مؤكدًا أن العروسين يقضيان شهر العسل في إحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة ولا يوجد أي مشكلة من أي نوع بين العروسين.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تداول على نطاق واسع؛ لحفل زفاف عريس وعروسته؛ كان يرتدي العريس زي خليجي «عباءة وعمامة» ؛ أما العروسة كانت ترتدي فستان الزفاف أبيض اللون.

وسخط رواد مواقع التواصل من حفل الزفاف؛ بعد أن قام العريس بإلقاء الأموال على عروسته؛ وذلك على طريقة «النقطة» في الملاهي الليلية؛ بينما تدافع المعازيم والحضور نحو العروسين لجمع الأموال التي سقطت أرضًا؛ فيما تفاجأت العروسة بعد أن ألقى العريس عليها الأموال؛ ولكن الفيديو المتداول لـ نقطة العروسة والمعازيم خلق موجة غضب والاستياء من الحفل الزفاف وأصحابه؛ ساخرين من فعل العريس ومستنكرين رد فعل المعازيم.