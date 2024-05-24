غدا.. الحرية للإبداع يعرض الفيلم المدبلج "!scooby-Doo" مجانا بالإسكندرية

يعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، الفيلم المدبلج !scooby-Doo ، في الثانية عشر ظهر غد السبت، 25 مايو الجاري، بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن عروض نادي سينما الأطفال، التي تقدم مجانا للجمهور.

الفيلم أنتج عام 1998، وفي إطار من الكوميديا والمغامرة، يخوض "سكوبي دوو" رفقة أصدقائه، رحلة إلى جزيرة نائية، في خليج لويزيانا، حيث يعثرون على منزل قديم، يخفي العديد من الأسرار الغامضة، فتتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة الفنانين: سكوت آينيس، جينيفر‎ هيل، كايسي قاسم، فرانك ويلكر، ميندي كوهن، جراي جريفين، ومن تأليف غلين ليوبولد، ريك كوب، ويليام هانا، مارك توروش، دوجلاس وود، جو شيتا، وإخراج جيم ستنستروم، سكوت جيرالدز، تيم مالتبي، جو شيتا وآخرون.