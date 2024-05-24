ميليشيا عراقية تستهدف ميناء حيفا في إسرائيل

أعلنت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الجمعة، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بطائرات مسيّرة.

وذكرت في بيان على قناتها في "تيلجرام": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العـراق فجر اليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024، ميناء حيفا في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".

وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمرارا لنهجنا في المقاومة، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، وسنستمر في دك معاقل الأعداء".

وبرز اسم الجماعة عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي، أي بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وتبنت معظم الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية بعد اندلاع حرب غزة، مبررة ذلك بدعم واشنطن لإسرائيل.

ومن أبرز الفصائل التي تنضوي تحت لواء الجماعة كتائب حزب الله العراقية وحركة النجباء.