الصين: رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى الحرب

أعلنت دولة الصين صباح اليوم الجمعة، أن رئيس تايوان الجديد لاي تشينج-تي يدفع الجزيرة إلى الحرب.

وبدأ الجيش الصيني اليوم الثاني من التدريبات العسكرية حول تايوان، اليوم الجمعة، والذي يشمل تدريبات لاختبار القدرة على «الاستيلاء على السلطة» والسيطرة على مناطق رئيسية، وهي تدريبات قالت الصين إنها أطلقتها لمعاقبة رئيس تايوان لاي تشينج-تي.

وبدأت الصين صباح أمس الخميس مناورات عسكرية تستمر يومين حول تايوان، حيث طوقت الجزيرة بسفن وطائرات حربية معتبرة ذلك عقوبة على أعمال انفصالية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني قوله إنّ المناورات التي بدأت الخميس وتنتهي الجمعة تهدف إلى اختبار "القدرة على الاستيلاء على السلطة وتوجيه ضربات والسيطرة على مناطق رئيسية".

بدأت التدريبات التي تستمر يومين في مضيق تايوان وحول مجموعات من الجزر تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل الصيني بعد ثلاثة أيام فقط من تولي لاي منصبه.

وانتقدت الصين، التي تعد تايوان التي تحكم ديمقراطيا أرضا تابعة لها وتتهم لاي بأنه انفصالي، الخطاب الذي ألقاه في حفل تنصيبه يوم الاثنين، والذي حث فيه بكين على وقف تهديداتها وقال إن جانبي المضيق لا يتبعان بعضهما البعض.